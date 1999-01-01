Київ
Заміщені алкіламіни
R06A B03

Диметинден

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R06АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06AАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A BЗаміщені алкіламіни
R06A B03Диметинден
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Феністил
Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 252,65 грн
в 894 аптеках
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Едермік
Едермік
Краплі оральні, розчин 1 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від 132,74 грн
в 779 аптеках
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Фенокіт
Фенокіт
Краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
від 127,54 грн
в 476 аптеках
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Фенімакс
Фенімакс
Краплі оральні 1 мг/мл флакон 20 мл в пачці №1
Тернофарм
від 204,00 грн
в 322 аптеках
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Диметинден-Здоров'я
Диметинден-Здоров'я
Краплі оральні, розчин 1 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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