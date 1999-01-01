Київ
Заміщені алкіламіни
R06A B03
Диметинден
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R06
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A
АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R06A B
Заміщені алкіламіни
R06A B03
Диметинден
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Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
252,65
грн
в 894 аптеках
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Едермік
Краплі оральні, розчин 1 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від
132,74
грн
в 779 аптеках
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Фенокіт
Краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
від
127,54
грн
в 476 аптеках
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Фенімакс
Краплі оральні 1 мг/мл флакон 20 мл в пачці №1
Тернофарм
від
204,00
грн
в 322 аптеках
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Диметинден-Здоров'я
Краплі оральні, розчин 1 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
крап. орал., р-н
Пакування
контейнер 20 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з пробкою-крапельницею 20 мл
Виробник
Корпорація Здоров'я
Сперко Україна
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
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