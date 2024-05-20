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Ангіноваг спрей для ротової порожнини флакон 20 мл, №1 - Одеса (112502) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 295 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
297,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
428,10
Економія: -134,80 грн
293,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (10)
357,32
Економія: -40,71 грн
316,61 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
336,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
374,16 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
347,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
305,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
353,16
Економія: -45,51 грн
307,65 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
347,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
318,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
357,76
Економія: -45,94 грн
311,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
389,99
Економія: -98,78 грн
291,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
326,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
297,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
342,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
378,80
Економія: -52,60 грн
326,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
350,26
Економія: -51,97 грн
298,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
298,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
353,70
Економія: -48,44 грн
305,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
356,99
Економія: -65,78 грн
291,21 грн