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Список виробниківЕЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ

Виробник: ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ

"ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ"
04070, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 9
+380445457710
+380442245746
www.everpharma.com.ua
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Знайдено: 11 препаратів
Дацептон® розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Дацептон® Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 3 аптеках
від 6805,20 грн
Ціни в аптеках
Дексмедетомідин Евер Фарма концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Дексмедетомідин Евер Фарма Концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 20 аптеках
від 800,00 грн
Ціни в аптеках
Дексмедетомідин Евер Фарма концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5; EVER Valinject GmbH
Дексмедетомідин Евер Фарма Концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5 EVER Valinject GmbH
В 6 аптеках
від 1651,06 грн
Ціни в аптеках
Мемопрув таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30; ЕВЕР Нейро Фарма
Мемопрув Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 ЕВЕР Нейро Фарма
В 487 аптеках
від 1086,30 грн
Ціни в аптеках
Тахибен® розчин для ін'єкцій, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Тахибен® Розчин для ін'єкцій, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 5 аптеках
від 427,00 грн
Ціни в аптеках
Тахибен® розчин для ін'єкцій, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Тахибен® Розчин для ін'єкцій, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 6 аптеках
від 652,70 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ЕВЕР Нейро Фарма
В 880 аптеках
від 878,63 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 861 аптеці
від 838,35 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 568 аптеках
від 1013,57 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 226 аптеках
від 2124,06 грн
Ціни в аптеках
НАБІР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set шприц-ручка, № 1; ЕВЕР Нейро Фарма
НАБІР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set Шприц-ручка, № 1 ЕВЕР Нейро Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 9
+380445457710
+380442245746
www.everpharma.com.ua
Знайдено: 11 препаратів
Дацептон® розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Дацептон® Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, картридж, 3 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 3 аптеках
від 6805,20 грн
Ціни в аптеках
Дексмедетомідин Евер Фарма концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Дексмедетомідин Евер Фарма Концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 20 аптеках
від 800,00 грн
Ціни в аптеках
Дексмедетомідин Евер Фарма концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5; EVER Valinject GmbH
Дексмедетомідин Евер Фарма Концентрат для розчину для інфузій, 100 мкг/мл, ампула, 4 мл, № 5 EVER Valinject GmbH
В 6 аптеках
від 1651,06 грн
Ціни в аптеках
Мемопрув таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30; ЕВЕР Нейро Фарма
Мемопрув Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 ЕВЕР Нейро Фарма
В 487 аптеках
від 1086,30 грн
Ціни в аптеках
Тахибен® розчин для ін'єкцій, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Тахибен® Розчин для ін'єкцій, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 5 аптеках
від 427,00 грн
Ціни в аптеках
Тахибен® розчин для ін'єкцій, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Тахибен® Розчин для ін'єкцій, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 6 аптеках
від 652,70 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ЕВЕР Нейро Фарма
В 880 аптеках
від 878,63 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 861 аптеці
від 838,35 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 10 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 568 аптеках
від 1013,57 грн
Ціни в аптеках
Церебролізин® розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; ЕВЕР Нейро Фарма
Церебролізин® Розчин для ін'єкцій, 215,2 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 ЕВЕР Нейро Фарма
В 226 аптеках
від 2124,06 грн
Ціни в аптеках
НАБІР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set шприц-ручка, № 1; ЕВЕР Нейро Фарма
НАБІР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set Шприц-ручка, № 1 ЕВЕР Нейро Фарма
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції