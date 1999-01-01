Київ
Симпатоміметики центральної дії
N06B A09

Атомоксетин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B AСимпатоміметики центральної дії
N06B A09Атомоксетин
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Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 25 мг блістер №14
Асіно Україна
від 884,80 грн
в 292 аптеках
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Монсетин
Монсетин
Капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
від 1446,00 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Монсетин
Монсетин
Капсули 10 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 10 мг блістер №7
Асіно Україна
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 18 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 25 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 40 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 18 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 40 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
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