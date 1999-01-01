Київ
Симпатоміметики центральної дії
N06B A09
Атомоксетин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B A
Симпатоміметики центральної дії
N06B A09
Атомоксетин
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Атомоксин®
Капсули тверді 25 мг блістер №14
Асіно Україна
від
884,80
грн
в 292 аптеках
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Монсетин
Капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
від
1446,00
грн
в 288 аптеках
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Монсетин
Капсули 10 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Атомоксин®
Капсули тверді 10 мг блістер №7
Асіно Україна
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 18 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 25 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 40 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Атомоксин®
Капсули тверді 18 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
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Атомоксин®
Капсули тверді 40 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
10 мг
18 мг
25 мг
40 мг
60 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
7
14
30
100
Виробник
Eli Lilly
Асіно Україна
Фармасайнс
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