Київ
Симпатоміметики центральної дії
N06B A04

Метилфенідат

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B AСимпатоміметики центральної дії
N06B A04Метилфенідат
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Концерта®
Концерта®
Таблетки пролонгованої дії 18 мг флакон №30
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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