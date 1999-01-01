Київ
Симпатоміметики центральної дії
N06B A04
Метилфенідат
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B A
Симпатоміметики центральної дії
N06B A04
Метилфенідат
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Таблетки пролонгованої дії 18 мг флакон №30
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. пролонг. дії
Дозування
18 мг
Кількість штук в упаковці
30
100
Виробник
Джонсон і Джонсон Україна
Фармасайнс
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