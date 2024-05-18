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Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (597354) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
452,92
Економія: -42,05 грн
410,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
403,08
Економія: -11,78 грн
391,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
382,65
Економія: -23,93 грн
358,72 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
373,92
Економія: -15,21 грн
358,71 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), блістер (1)
403,14
Економія: -24,53 грн
378,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
410,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
381,21
Економія: -11,71 грн
369,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
350,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
370,98
Економія: -23,36 грн
347,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
392,56
Економія: -23,06 грн
369,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), блістер (1)
371,73
Економія: -13,02 грн
358,71 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
392,09
Економія: -13,48 грн
378,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
370,77
Економія: -23,15 грн
347,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
410,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
408,13
Економія: -16,83 грн
391,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
360,34
Економія: -12,72 грн
347,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
403,67
Економія: -12,37 грн
391,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
409,77
Економія: -18,47 грн
391,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
426,48
Економія: -21,57 грн
404,91 грн