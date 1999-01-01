Київ
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A

Похідні бензодіазепіну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B AПохідні бензодіазепіну
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від 155,00 грн
в 980 аптеках
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від 188,00 грн
в 962 аптеках
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від 160,00 грн
в 912 аптеках
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від 189,36 грн
в 836 аптеках
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Сибазон
Сибазон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
від 980,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Феназепам® ІС
Феназепам® ІС
Таблетки 0,0005 г блістер №50
ІнтерХім
від 100,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Сибазон® ІС
Сибазон® ІС
Таблетки 0,005 г блістер №20
ІнтерХім
від 19,65 грн
в 2 аптеках інших міст
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Діазепам-Фармак
Діазепам-Фармак
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Фармак
від 376,60 грн
в 1 аптеці
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Феназепам® ІС
Феназепам® ІС
Таблетки 0,001 г блістер №50
ІнтерХім
від 117,70 грн
в 1 аптеці
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Сибазон
Сибазон
Таблетки 5 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 22,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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Лозета
Лозета
Таблетки 1 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Лоразепам-ЗН
Лоразепам-ЗН
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл у блістерах №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Лоразепам-ЗН
Лоразепам-ЗН
Таблетки 1 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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