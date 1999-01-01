Київ
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A
Похідні бензодіазепіну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A
Похідні бензодіазепіну
N05B A01
Діазепам
N05B A06
Лоразепам
N05B A25**
Феназепам
N05B A29**
Гідазепам
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Гідазепам ІС®
Таблетки 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від
155,00
грн
в 980 аптеках
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Гідазепам ІС®
Таблетки 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від
188,00
грн
в 962 аптеках
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Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від
160,00
грн
в 912 аптеках
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Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від
189,36
грн
в 836 аптеках
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Сибазон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
від
980,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Феназепам® ІС
Таблетки 0,0005 г блістер №50
ІнтерХім
від
100,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Сибазон® ІС
Таблетки 0,005 г блістер №20
ІнтерХім
від
19,65
грн
в 2 аптеках інших міст
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Діазепам-Фармак
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Фармак
від
376,60
грн
в 1 аптеці
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Феназепам® ІС
Таблетки 0,001 г блістер №50
ІнтерХім
від
117,70
грн
в 1 аптеці
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Сибазон
Таблетки 5 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
22,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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Лозета
Таблетки 1 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Лоразепам-ЗН
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл у блістерах №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Лоразепам-ЗН
Таблетки 1 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. сублінгв.
Дозування
0.01 г
0.001 г
0.02 г
0.5 %
0.05 г
0.005 г
0.0005 г
0.0025 г
1 мг
2 мг/мл
2.5 мг
5 мг
5 мг/мл
10 мг/2 мл
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Виробник
ІнтерХім
Здоров'я ФК
Здоровье
Кальцекс
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Реактфарм
Фармак
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