Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A01
Діазепам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A
Похідні бензодіазепіну
N05B A01
Діазепам
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Сибазон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
від
980,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Сибазон® ІС
Таблетки 0,005 г блістер №20
ІнтерХім
від
19,65
грн
в 2 аптеках інших міст
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Діазепам-Фармак
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Фармак
від
376,60
грн
в 1 аптеці
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Сибазон
Таблетки 5 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
22,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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Диазепекс®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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Діазепам Реакт
Розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Реактфарм
Немає в наявності
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Сибазон® ІС
Таблетки 0,01 г блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
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Сибазон® ІС
Таблетки 0,005 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Диазепекс®
Таблетки 5 мг блістер №20
Кальцекс
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.01 г
0.5 %
0.005 г
5 мг
5 мг/мл
10 мг/2 мл
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амп. 2 мл
блістер
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Виробник
ІнтерХім
Здоровье
Кальцекс
Корпорація Здоров'я
Реактфарм
Фармак
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