Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A01

Діазепам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B AПохідні бензодіазепіну
N05B A01Діазепам
Сортування: По популярності
Сибазон
Сибазон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
від 980,00 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Сибазон® ІС
Сибазон® ІС
Таблетки 0,005 г блістер №20
ІнтерХім
від 19,65 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Діазепам-Фармак
Діазепам-Фармак
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Фармак
від 376,60 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Сибазон
Сибазон
Таблетки 5 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 22,90 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Диазепекс®
Диазепекс®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
Діазепам Реакт
Діазепам Реакт
Розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Реактфарм
Немає в наявності
Сибазон® ІС
Сибазон® ІС
Таблетки 0,01 г блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
Сибазон® ІС
Сибазон® ІС
Таблетки 0,005 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Диазепекс®
Диазепекс®
Таблетки 5 мг блістер №20
Кальцекс
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране