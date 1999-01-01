Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A06
Лоразепам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A
Похідні бензодіазепіну
N05B A06
Лоразепам
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Таблетки 1 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Лоразепам-ЗН
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл у блістерах №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Лоразепам-ЗН
Таблетки 1 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Лоразепам-ЗН
Таблетки 2,5 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
1 мг
2 мг/мл
2.5 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
блістер у коробці
Кількість штук в упаковці
10
20
30
50
Виробник
Здоров'я ФК
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
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