Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A06

Лоразепам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B AПохідні бензодіазепіну
N05B A06Лоразепам
Сортування: По популярності
Лозета
Лозета
Таблетки 1 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Лоразепам-ЗН
Лоразепам-ЗН
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл у блістерах №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Лоразепам-ЗН
Лоразепам-ЗН
Таблетки 1 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Лоразепам-ЗН
Лоразепам-ЗН
Таблетки 2,5 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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