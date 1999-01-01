Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A29**
Гідазепам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A
Похідні бензодіазепіну
N05B A29**
Гідазепам
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Гідазепам ІС®
Таблетки 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від
155,00
грн
в 980 аптеках
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Гідазепам ІС®
Таблетки 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від
188,00
грн
в 962 аптеках
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Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від
160,00
грн
в 912 аптеках
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Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від
189,36
грн
в 836 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. сублінгв.
Дозування
0.02 г
0.05 г
Кількість штук в упаковці
10
20
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