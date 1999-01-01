Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A29**

Гідазепам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B AПохідні бензодіазепіну
N05B A29**Гідазепам
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від 155,00 грн
в 980 аптеках
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від 188,00 грн
в 962 аптеках
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,02 г блістер №20
ІнтерХім
від 160,00 грн
в 912 аптеках
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Гідазепам ІС®
Гідазепам ІС®
Таблетки сублінгвальні 0,05 г блістер №10
ІнтерХім
від 189,36 грн
в 836 аптеках
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