Київ
Інгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D02

Разагілін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B DІнгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D02Разагілін
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Азагілін® Асіно
Азагілін® Асіно
Таблетки 1 мг блістер №30
Асіно Україна
від 679,78 грн
в 385 аптеках
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Азілект
Азілект
Таблетки 1 мг блістер №30
Тева Україна
від 780,42 грн
в 309 аптеках
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Сагілія®
Сагілія®
Таблетки 1 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 596,51 грн
в 304 аптеках
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Азагілін®
Азагілін®
Таблетки 1 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 692,60 грн
в 4 аптеках
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Разатард
Разатард
Таблетки 1 мг блістер №30
Новартіс
Немає в наявності
Разатард
Разатард
Таблетки 1 мг блістер №100
Новартіс
Немає в наявності
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