Київ
Інгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D01
Селегілін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B D
Інгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D01
Селегілін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ельдеприл
Таблетки 5 мг флакон №100
Оріон Корпорейшн
від
1074,25
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Юмекс®
Таблетки 5 мг №10
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Юмекс®
Таблетки 5 мг №50
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
фл.
Кількість штук в упаковці
10
50
100
Виробник
Sanofi
Оріон Корпорейшн
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню