Київ
Інгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D01

Селегілін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B DІнгібітори моноаміноксидази типу В
N04B D01Селегілін
Сортування: По популярності
Ельдеприл
Ельдеприл
Таблетки 5 мг флакон №100
Оріон Корпорейшн
від 1074,25 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Юмекс®
Юмекс®
Таблетки 5 мг №10
Санофі
Немає в наявності
Юмекс®
Юмекс®
Таблетки 5 мг №50
Санофі
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране