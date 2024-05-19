Анапірон розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл, №1 - Київ (392600) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7