Київ
Похідні орипавіну
N02A E01
Бупренорфін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A E
Похідні орипавіну
N02A E01
Бупренорфін
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Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,0002 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,0004 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Бупренорфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 0,03 % ампула 1 мл №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. сублінгв.
Дозування
0.0002 г
0.03 %
0.0004 г
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
100
Виробник
ІнтерХім
Корпорація Здоров'я
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