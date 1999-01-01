Київ
ОПІОЇДИ
N02A E

Похідні орипавіну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A EПохідні орипавіну
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Бупрен® ІС
Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,0002 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Бупрен® ІС
Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,0004 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 0,03 % ампула 1 мл №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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