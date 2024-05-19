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Аскофен-Дарниця таблетки контурна чарункова упаковка, №6 - Київ (4850) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 982 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (8)
24,40
Економія: -5,76 грн
18,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (28)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (7)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (10)
16,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
18,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (10)
16,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (32)
18,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (17)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (25)
22,10
Економія: -3,46 грн
18,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (28)
21,20
Економія: -1,66 грн
19,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
15,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (28)
21,20
Економія: -1,66 грн
19,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (7)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (14)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (9)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (18)
24,60
Економія: -6,00 грн
18,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (8)
22,46
Економія: -3,08 грн
19,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (27)
19,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (10)
21,20
Економія: -1,66 грн
19,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (40)
23,22
Економія: -7,53 грн
15,69 грн