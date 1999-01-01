Київ
Інші засоби для загальної анестезії
N01A X10

Пропофол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A XІнші засоби для загальної анестезії
N01A X10Пропофол
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Пропофол-Ново
Пропофол-Ново
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Губенко С.А.
від 119,60 грн
в 2 аптеках
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Пропофол Кабі
Пропофол Кабі
Емульсія для ін'єкцій та інфузій 10 мг/мл флакон 50 мл коробка картонна №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Профол
Профол
Емульсія для інфузії 10 мг/1мл флакон 100 мл №1
Кларіс Лайфсайнсіз
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА
Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА
Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА
Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Пропофол Кабі
Пропофол Кабі
Емульсія для ін'єкцій та інфузій 10 мг/мл ампула 20 мл пачка картонна №5
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Пропофол Кабі
Пропофол Кабі
Емульсія для ін'єкцій та інфузій 20 мг/мл флакон 50 мл коробка картонна №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Пропофол Кабі
Пропофол Кабі
Емульсія для ін'єкцій та інфузій 20 мг/мл флакон 50 мл коробка картонна №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Пропофол Ромфарм
Пропофол Ромфарм
Емульсія для ін'єкцій та інфузій 10 мг/мл флакон 20 мл №5
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
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