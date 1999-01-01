Київ
Інші засоби для загальної анестезії
N01A X03
Кетамін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A X
Інші засоби для загальної анестезії
N01A X03
Кетамін
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Кетамін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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Кетамін-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
50 мг/мл
500 мг
Пакування
амп. 2 мл
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
Gedeon Richter
Корпорація Здоров'я
Фармак
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