Київ
Інші засоби для загальної анестезії
N01A X03

Кетамін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A XІнші засоби для загальної анестезії
N01A X03Кетамін
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Кетамін
Кетамін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
Немає в наявності
Кетамін-ЗН
Кетамін-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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