Київ
Ферменти
M09A B52

Трипсин, комбінації

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M09ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A BФерменти
M09A B52Трипсин, комбінації
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Вобензим
Вобензим
Таблетки кишково-розчинні банка №800
Мукос Фарма
Немає в наявності
Вобензим
Вобензим
Таблетки кишково-розчинні блістер №40
Мукос Фарма
Немає в наявності
Вобензим
Вобензим
Таблетки кишково-розчинні блістер №200
Мукос Фарма
Немає в наявності
Флогензим
Флогензим
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №200
Мукос Фарма
Немає в наявності
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