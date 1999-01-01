Київ
Ферменти
M09A B52
Трипсин, комбінації
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M09
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A B
Ферменти
M09A B52
Трипсин, комбінації
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Вобензим
Таблетки кишково-розчинні банка №800
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Вобензим
Таблетки кишково-розчинні блістер №40
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Вобензим
Таблетки кишково-розчинні блістер №200
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Флогензим
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №200
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. кишково-розч.
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