Київ
Ферменти
M09A B09**

Серратиопептидаза

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M09ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A BФерменти
M09A B09**Серратиопептидаза
Сортування: По популярності
Серрата®
Серрата®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №150
Гледфарм
від 1063,00 грн
в 857 аптеках
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Фібриназа-20
Фібриназа-20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
від 301,21 грн
в 616 аптеках
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Фібриназа-10
Фібриназа-10
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
від 272,05 грн
в 604 аптеках
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Мовіназа®-10 мг
Мовіназа®-10 мг
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг блістер №30
Мові Хелс ГмбХ
від 313,05 грн
в 476 аптеках
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Мовіназа®-20 мг
Мовіназа®-20 мг
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №30
Мові Хелс ГмбХ
від 449,15 грн
в 469 аптеках
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Серрата®
Серрата®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №30
Гледфарм
від 285,00 грн
в 25 аптеках інших міст
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Серокс
Серокс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Серокс
Серокс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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