Київ
Препарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти
M04A C01

Колхіцин

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A CПрепарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти
M04A C01Колхіцин
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Колхікум-Дисперт
Колхікум-Дисперт
Таблетки, вкриті оболонкою 0,5 мг блістер №20
Фармаселект Інтернешнл
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Колхіцин Лірка
Колхіцин Лірка
Таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
від 701,46 грн
в 646 аптеках
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