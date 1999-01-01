Київ
Препарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти
M04A C01
Колхіцин
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M04
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A C
Препарати, що не впливають на метаболізм сечової кислоти
M04A C01
Колхіцин
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Колхікум-Дисперт
Таблетки, вкриті оболонкою 0,5 мг блістер №20
Фармаселект Інтернешнл
від
316,05
грн
в 704 аптеках
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Колхіцин Лірка
Таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
від
701,46
грн
в 646 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
Дозування
0.5 мг
1 мг
Кількість штук в упаковці
20
60
Виробник
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
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