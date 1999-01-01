Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A X

Інші міорелаксанти з периферичним механізмом дії

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A XІнші міорелаксанти з периферичним механізмом дії
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Диспорт®
Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від 7993,92 грн
в 25 аптеках
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Диспорт®
Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 300 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від 5217,50 грн
в 9 аптеках
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Ботокс®
Ботокс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од-аллерган флакон №1
AbbVie Ireland
Немає в наявності
Ксеомін
Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 50 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
Ксеомін
Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
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