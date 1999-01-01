Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A B

Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A BІнгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
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Хуміра®
Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,4 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від 11272,00 грн
в 60 аптеках
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Хайрімоз 40
Хайрімоз 40
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,8 мл шприц 0.8 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від 10146,20 грн
в 36 аптеках
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Енбрел®
Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ручка 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 12435,90 грн
в 27 аптеках
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Хуміра®
Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 20 мг/0,2 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від 5979,84 грн
в 24 аптеках
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Енбрел®
Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг шприц 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 7951,70 грн
в 9 аптеках
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Енбрел®
Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 25 мг шприц 0.5 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 7686,72 грн
в 6 аптеках
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Сімпоні®
Сімпоні®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ручка 0.5 мл з автоін'ектором №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 23644,80 грн
в 3 аптеках
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Ремикейд®
Ремикейд®
Порошок ліофіл. д/п концентрату для внутрішньовенного введ. 100 мг флакон №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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