Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A B
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A B
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B01
Етанерцепт
L04A B02
Інфліксимаб
L04A B04
Адалімумаб
L04A B06
Голімумаб
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Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,4 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від
11272,00
грн
в 60 аптеках
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Хайрімоз 40
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,8 мл шприц 0.8 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від
10146,20
грн
в 36 аптеках
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Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ручка 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
12435,90
грн
в 27 аптеках
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Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 20 мг/0,2 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від
5979,84
грн
в 24 аптеках
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Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг шприц 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
7951,70
грн
в 9 аптеках
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Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 25 мг шприц 0.5 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
7686,72
грн
в 6 аптеках
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Сімпоні®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ручка 0.5 мл з автоін'ектором №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
23644,80
грн
в 3 аптеках
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Ремикейд®
Порошок ліофіл. д/п концентрату для внутрішньовенного введ. 100 мг флакон №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п конц. в/в
р-н д/ін.
Дозування
20 мг/0,2 мл
25 мг
40 мг/0,4 мл
40 мг/0,8 мл
50 мг
100 мг
100 мг/мл
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Пакування
ручка 0.5 мл
ручка 1 мл
фл.
шприц
шприц 0.5 мл
шприц 0.8 мл
шприц 1 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Egis
Johnson & Johnson
Джонсон и Джонсон Украина
Еббві Біофармасьютікалз
Новартіс
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Сандоз
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