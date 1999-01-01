Київ
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B01

Етанерцепт

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A BІнгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B01Етанерцепт
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Енбрел®
Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ручка 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 12435,90 грн
в 27 аптеках
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Енбрел®
Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг шприц 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 7951,70 грн
в 9 аптеках
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Енбрел®
Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 25 мг шприц 0.5 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 7686,72 грн
в 6 аптеках
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