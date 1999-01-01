Київ
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B01
Етанерцепт
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A B
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B01
Етанерцепт
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Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ручка 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
12435,90
грн
в 27 аптеках
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Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 50 мг шприц 1 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
7951,70
грн
в 9 аптеках
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Енбрел®
Розчин для ін'єкцій 25 мг шприц 0.5 мл №4
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
7686,72
грн
в 6 аптеках
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Дозування
25 мг
50 мг
Пакування
ручка 1 мл
шприц 0.5 мл
шприц 1 мл
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