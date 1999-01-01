Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04

ІМУНОСУПРЕСАНТИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
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Лефно®
Лефно®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Гледфарм
від 737,50 грн
в 610 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Медак
від 686,47 грн
в 467 аптеках
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Імуран
Імуран
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 1365,00 грн
в 396 аптеках
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Міфенакс®
Міфенакс®
Капсули тверді 250 мг блістер №100
Тева Україна
від 726,00 грн
в 366 аптеках
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Лефлютаб
Лефлютаб
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контейнер №30
Медак
від 1294,69 грн
в 348 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Медак
від 568,00 грн
в 346 аптеках
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Міфортик
Міфортик
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 180 мг блістер №120
Новартіс Фарма
від 1711,75 грн
в 340 аптеках
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Екворал®
Екворал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
від 1824,00 грн
в 328 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Медак
від 488,44 грн
в 325 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Ромфарм Компані
від 274,14 грн
в 323 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 346,71 грн
в 323 аптеках
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Екворал®
Екворал®
Капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
від 562,06 грн
в 320 аптеках
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Сандімун Неорал®
Сандімун Неорал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від 1532,00 грн
в 316 аптеках
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Селлсепт®
Селлсепт®
Капсули 250 мг №100
Рош
від 1758,80 грн
в 314 аптеках
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Екворал®
Екворал®
Капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
від 609,73 грн
в 307 аптеках
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Адваграф
Адваграф
Капсули подовженої дії 1 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від 1314,08 грн
в 301 аптеці
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Такні Лонг
Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 0,5 мг блістер №50
Тева Україна
від 645,83 грн
в 300 аптеках
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Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №60
Кьєзі Фармасьютікалс
від 3632,56 грн
в 299 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Ромфарм Компані
від 413,81 грн
в 298 аптеках
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Такні Лонг
Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 1 мг блістер №50
Тева Україна
від 1251,81 грн
в 298 аптеках
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