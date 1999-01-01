Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
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Лефно®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Гледфарм
від
737,50
грн
в 610 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Медак
від
686,47
грн
в 467 аптеках
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Імуран
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
1365,00
грн
в 396 аптеках
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Міфенакс®
Капсули тверді 250 мг блістер №100
Тева Україна
від
726,00
грн
в 366 аптеках
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Лефлютаб
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контейнер №30
Медак
від
1294,69
грн
в 348 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Медак
від
568,00
грн
в 346 аптеках
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Міфортик
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 180 мг блістер №120
Новартіс Фарма
від
1711,75
грн
в 340 аптеках
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Екворал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
від
1824,00
грн
в 328 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Медак
від
488,44
грн
в 325 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Ромфарм Компані
від
274,14
грн
в 323 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
346,71
грн
в 323 аптеках
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Екворал®
Капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
від
562,06
грн
в 320 аптеках
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Сандімун Неорал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від
1532,00
грн
в 316 аптеках
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Селлсепт®
Капсули 250 мг №100
Рош
від
1758,80
грн
в 314 аптеках
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Екворал®
Капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
від
609,73
грн
в 307 аптеках
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Адваграф
Капсули подовженої дії 1 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від
1314,08
грн
в 301 аптеці
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Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 0,5 мг блістер №50
Тева Україна
від
645,83
грн
в 300 аптеках
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №60
Кьєзі Фармасьютікалс
від
3632,56
грн
в 299 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Ромфарм Компані
від
413,81
грн
в 298 аптеках
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Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 1 мг блістер №50
Тева Україна
від
1251,81
грн
в 298 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. гастрорезист.
капс. з модиф. вивільн.
капс. м'які
капс. подовж. дії
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
конц. д/п р-ну д/ін. в/в
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф. і ін.
пор ліоф д/п конц д/р-ну д/інф
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п конц. в/в
р-н д/ін.
р-н орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
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Дозування
0.5 мг
0.75 мг
1 мг
2.5 мг
3 мг
4 мг
5 мг
5 мг/мл
7.5 мг
10 мг
10 мг/мл
14 мг
15 мг
20 мг
20 мг/0,2 мл
20 мг/0,4 мл
25 мг
40 мг/0,4 мл
40 мг/0,8 мл
45 мг
50 мг
50 мг/мл
80 мг/4 мл
90 мг
100 мг
100 мг/мл
120 мг
150 мг
162 мг/0,9 мл
180 мг
200 мг/10 мл
240 мг
250 мг
267 мг
300 мг
300 мг/10 мл
400 мг
500 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 5 мл
бліст.полівініл/алюмін. фольги
блістер
контейнер
пляшечка
пляшка
попер. заповн. шприц
попер. заповн. шприц 0.4 мл
ручка 0.5 мл
ручка 1 мл
фл.
фл. 0.5 мл
фл. 1 мл
фл. 50 мл
шприц
шприц 0.2 мл
шприц 0.3 мл
шприц 0.4 мл
шприц 0.5 мл
шприц 0.8 мл
шприц 0.9 мл
шприц 0.15 мл
шприц 0.25 мл
шприц 0.35 мл
шприц 0.75 мл
шприц 1 мл
шприц 1.5 мл
шприц 2 мл
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Кількість штук в упаковці
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5
7
10
14
20
21
28
30
50
56
60
84
100
120
270
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Виробник
Alvogen IPCO
Aspen Pharma Trading
Ebewe Pharma
Egis
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
GlaxoSmithKline Export
Johnson & Johnson
Lipomed
Novartis Overseas Investments AG
Roche
Rompharm Company
SUN
Sanofi
Takeda Pharma
АЛУФАРМА ООО
АМНЕАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Астеллас Фарма Юроп
Гетеро Лабс
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Джонсон и Джонсон Украина
Еббві Біофармасьютікалз
КРКА
Кьєзі Фармасьютікалс
Медак
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Оріон Корпорейшн
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Ромфарм Компані
Рош
Рош Україна
Сандоз
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Тева Украина
Тева Україна
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