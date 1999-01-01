Київ
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B04
Адалімумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A B
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B04
Адалімумаб
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Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,4 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від
11272,00
грн
в 60 аптеках
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Хайрімоз 40
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,8 мл шприц 0.8 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від
10146,20
грн
в 36 аптеках
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Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 20 мг/0,2 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від
5979,84
грн
в 24 аптеках
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Дозування
20 мг/0,2 мл
40 мг/0,4 мл
40 мг/0,8 мл
Пакування
фл.
шприц
шприц 0.8 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Еббві Біофармасьютікалз
Новартіс
Сандоз
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