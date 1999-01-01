Київ
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B04

Адалімумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A BІнгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B04Адалімумаб
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Хуміра®
Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,4 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від 11272,00 грн
в 60 аптеках
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Хайрімоз 40
Хайрімоз 40
Розчин для ін'єкцій 40 мг/0,8 мл шприц 0.8 мл у картонній коробці №2
Сандоз
від 10146,20 грн
в 36 аптеках
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Хуміра®
Хуміра®
Розчин для ін'єкцій 20 мг/0,2 мл шприц у комплекті з серветками №2
Еббві Біофармасьютікалз
від 5979,84 грн
в 24 аптеках
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