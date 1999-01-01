Київ
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B02
Інфліксимаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A B
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B02
Інфліксимаб
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Ремикейд®
Порошок ліофіл. д/п концентрату для внутрішньовенного введ. 100 мг флакон №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п конц. в/в
Виробник
Egis
Johnson & Johnson
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