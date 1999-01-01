Київ
Інгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B02

Інфліксимаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A BІнгібітори фактору некрозу пухлини-альфа (TNF-alfa)
L04A B02Інфліксимаб
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Ремикейд®
Ремикейд®
Порошок ліофіл. д/п концентрату для внутрішньовенного введ. 100 мг флакон №1
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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