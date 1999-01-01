Київ
Інгібітори протеасом
L01X G01

Бортезоміб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X GІнгібітори протеасом
L01X G01Бортезоміб
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Бортезовіста
Бортезовіста
Порошок для розчину для ін'єкцій 2,5 мг флакон коробка картонна №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 4589,73 грн
в 2 аптеках інших міст
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Бортезоміб
Бортезоміб
Порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 6687,50 грн
в 1 аптеці
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Бортезовіста
Бортезовіста
Порошок для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон коробка картонна №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Бортезоміб-Тева
Бортезоміб-Тева
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон №1
Teva
Немає в наявності
Бортезоміб-Тева
Бортезоміб-Тева
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
Teva
Немає в наявності
Мозетрокс
Мозетрокс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Намібор®
Намібор®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
Фармак
Немає в наявності
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