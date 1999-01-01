Київ
Інші інгібітори протеїнкінази
L01E X07
Кабозантиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E X
Інші інгібітори протеїнкінази
L01E X07
Кабозантиніб
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Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
від
109054,60
грн
в 283 аптеках
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Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
Немає в наявності
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