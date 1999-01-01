Київ
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D04

Бригатініб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E DІнгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D04Бригатініб
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Алунбриг®
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Алунбриг®
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Алунбриг®
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
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