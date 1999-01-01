Київ
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D01

Крізотіниб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E DІнгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D01Крізотіниб
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Ксалкорі
Ксалкорі
Капсули 250 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 99990,00 грн
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Ксалкорі
Ксалкорі
Капсули 200 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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