Київ
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D01
Крізотіниб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E D
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D01
Крізотіниб
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Ксалкорі
Капсули 250 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
99990,00
грн
в 286 аптеках
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Ксалкорі
Капсули 200 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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200 мг
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