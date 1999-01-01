Київ
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A01
Іматиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A01
Іматиніб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №120
КРКА
від
4134,48
грн
в 293 аптеках
Знайти в аптеках
Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №60
КРКА
від
10043,16
грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
7753,05
грн
в 14 аптеках
Знайти в аптеках
Іматиніб Гріндекс
Капсули тверді 100 мг блістер №120
Гріндекс
від
5499,80
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Іматініб-Віста
Капсули 100 мг блістер №120
Буст Фарма
від
5364,63
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Матіна®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Іматеро®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Матіна®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Матіна®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №120
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Матіна®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Матіна®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
100 мг
400 мг
Кількість штук в упаковці
10
30
60
100
120
Виробник
Accord Healthcare
Alvogen IPCO
Shilpa Medicare
Гетеро Лабс
Гріндекс
КРКА
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню