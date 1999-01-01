Київ
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A04
Босутіниб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A04
Босутіниб
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Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
100 мг
500 мг
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