Київ
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A04

Босутіниб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E AІнгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A04Босутіниб
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Бозуліф
Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Бозуліф
Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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