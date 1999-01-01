Київ
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D C

Інші цитотоксичні антибіотики

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01DЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D CІнші цитотоксичні антибіотики
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Блеонко
Блеонко
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 15 мо флакон №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Блеоцин
Блеоцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 15 мг ампула №1
Ніппон Каяку
Немає в наявності
Блеоцин
Блеоцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 15 мг флакон №1
Ніппон Каяку
Немає в наявності
Мітоміцин-C Кіова
Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 мг флакон №1
Нордік Фарма
Немає в наявності
Мітоміцин-C Кіова
Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 мг флакон №10
Нордік Фарма
Немає в наявності
Мітоміцин-C Кіова
Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон №1
Нордік Фарма
Немає в наявності
Мітоміцин-C Кіова
Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон №5
Нордік Фарма
Немає в наявності
Мітоміцин-C Кіова
Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 20 мг флакон №1
Нордік Фарма
Немає в наявності
Мітоміцин-C Кіова
Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 20 мг флакон №5
Нордік Фарма
Немає в наявності
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