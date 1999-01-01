Київ
Інші цитотоксичні антибіотики
L01D C03
Мітоміцин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D C
Інші цитотоксичні антибіотики
L01D C03
Мітоміцин
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Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 мг флакон №1
Нордік Фарма
Немає в наявності
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Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 мг флакон №10
Нордік Фарма
Немає в наявності
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Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон №1
Нордік Фарма
Немає в наявності
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Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон №5
Нордік Фарма
Немає в наявності
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Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 20 мг флакон №1
Нордік Фарма
Немає в наявності
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Мітоміцин-C Кіова
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 20 мг флакон №5
Нордік Фарма
Немає в наявності
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