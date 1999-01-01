Київ
Інші цитотоксичні антибіотики
L01D C01
Блеоміцин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D C
Інші цитотоксичні антибіотики
L01D C01
Блеоміцин
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Блеонко
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 15 мо флакон №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Блеоцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 15 мг ампула №1
Ніппон Каяку
Немає в наявності
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Блеоцин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 15 мг флакон №1
Ніппон Каяку
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
Дозування
15 МО
15 мг
Пакування
амп.
фл.
Виробник
Nippon Kayaku
Мілі Хелскере Лімітед
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