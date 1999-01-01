Київ
Таксани
L01C D02

Доцетаксел

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C DТаксани
L01C D02Доцетаксел
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Доцетаксел "Ебеве"
Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 2 мл №1
Ebewe Pharma
від 897,80 грн
в 284 аптеках
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Доцетаксел-Віста
Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 7 мл №1
від 5469,32 грн
в 2 аптеках
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Доцетаксел Амакса
Доцетаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 8 мл №1
від 1523,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Доцетаксел "Ебеве"
Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг флакон 8 мл №1
Ebewe Pharma
від 2088,00 грн
в 1 аптеці
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Доцет
Доцет
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 0.5 мл з розчинником у флаконах по 1,5 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Доцет
Доцет
Концентрат для приготування розчину для інфузій 80 мг флакон 2 мл з розчинником у флаконах по 6 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Доцетакс
Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 20 мг флакон з розчинником у флаконах по 1,5 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Доцетакс
Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 80 мг флакон з розчинником у флаконах по 6 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Доцетакс
Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 120 мг флакон з розчинником у флаконах по 9 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Доцетакс
Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 120 мг ін балк у флаконах з розчинником у флаконах по 9 мл №50
Ципла
Немає в наявності
Доцемеда
Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 7 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Доцемеда
Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Доцемеда
Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 8 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Доцетаксел Амакса
Доцетаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Амакса
Немає в наявності
Доцемеда
Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 1 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Доцетаксел-Віста
Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 1 мл №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Доцетаксел-Віста
Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Немає в наявності
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