Київ
Таксани
L01C D02
Доцетаксел
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C D
Таксани
L01C D02
Доцетаксел
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Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 2 мл №1
Ebewe Pharma
від
897,80
грн
в 284 аптеках
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Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 7 мл №1
від
5469,32
грн
в 2 аптеках
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Доцетаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 8 мл №1
від
1523,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг флакон 8 мл №1
Ebewe Pharma
від
2088,00
грн
в 1 аптеці
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Доцет
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 0.5 мл з розчинником у флаконах по 1,5 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Доцет
Концентрат для приготування розчину для інфузій 80 мг флакон 2 мл з розчинником у флаконах по 6 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 20 мг флакон з розчинником у флаконах по 1,5 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 80 мг флакон з розчинником у флаконах по 6 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 120 мг флакон з розчинником у флаконах по 9 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Доцетакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 120 мг ін балк у флаконах з розчинником у флаконах по 9 мл №50
Ципла
Немає в наявності
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Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 7 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 8 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Доцетаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Доцемеда
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 1 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 1 мл №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
р-н д/інф.
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фл. 7 мл
фл. 8 мл
ін балк у фл.
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Виробник
Almeda Pharmaceuticals
Cipla
Ebewe Pharma
Аккорд Хелскеа
Амакса
Медичний центр М.Т.К.
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "БУСТ ФАРМА"
Санофі
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