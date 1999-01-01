Київ
Таксани
L01C D01
Паклітаксел
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C D
Таксани
L01C D01
Паклітаксел
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від
3992,90
грн
в 321 аптеці
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від
579,00
грн
в 305 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від
1451,46
грн
в 302 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 5 мл №1
Амакса
від
604,90
грн
в 289 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Амакса
від
3173,00
грн
в 286 аптеках
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Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 16.67 мл №1
Мілі Хелскере
від
302,10
грн
в 283 аптеках
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Паклітаксел-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від
3452,30
грн
в 283 аптеках
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Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 30 мг флакон 5 мл №1
Мілі Хелскере
від
151,00
грн
в 283 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 16.7 мл №1
Амакса
від
1250,00
грн
в 2 аптеках
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Паклітаксел Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від
3869,55
грн
в 1 аптеці інших міст
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Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 210 мг флакон 35 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Мітотакс-М
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг флакон 41.7 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Пакліал
Ліофілізат для приготування суспензії для інфузій 100 мг флакон №1
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Паклівіста
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Паклімедак
Концентрат для розчину для інфузій 30 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Паклімедак
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 16.7 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Паклімедак
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Паклітакс®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
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ліоф. д/приг. сусп. д/інф.
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Almeda Pharmaceuticals
Cipla
Ebewe Pharma
M. Biotech Ltd.
Аккорд Хелскеа Польска
Амакса
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
М.Біотек Лтд.
Медак
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
Панацея Біотек
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