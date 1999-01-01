Київ
Таксани
L01C D01

Паклітаксел

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C DТаксани
L01C D01Паклітаксел
Сортування: По популярності
Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від 3992,90 грн
в 321 аптеці
Знайти в аптеках
Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 579,00 грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від 1451,46 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел Амакса
Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 5 мл №1
Амакса
від 604,90 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел Амакса
Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Амакса
від 3173,00 грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Неотаксел
Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 16.67 мл №1
Мілі Хелскере
від 302,10 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел-ААР
Паклітаксел-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від 3452,30 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Неотаксел
Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 30 мг флакон 5 мл №1
Мілі Хелскере
від 151,00 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел Амакса
Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 16.7 мл №1
Амакса
від 1250,00 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел Аккорд
Паклітаксел Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від 3869,55 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Неотаксел
Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 210 мг флакон 35 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Мітотакс-М
Мітотакс-М
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Неотаксел
Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг флакон 41.7 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Пакліал
Пакліал
Ліофілізат для приготування суспензії для інфузій 100 мг флакон №1
Панацея Біотек
Немає в наявності
Паклівіста
Паклівіста
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Паклімедак
Паклімедак
Концентрат для розчину для інфузій 30 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
Паклімедак
Паклімедак
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 16.7 мл №1
Медак
Немає в наявності
Паклімедак
Паклімедак
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл №1
Медак
Немає в наявності
Паклітакс®
Паклітакс®
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ципла
Немає в наявності
123
ГоловнаКошикОбране