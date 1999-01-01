Київ
Алкалоїди барвінку та їх аналоги
L01C A04

Вінорелбін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C AАлкалоїди барвінку та їх аналоги
L01C A04Вінорелбін
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Вінорельбін "Ебеве"
Вінорельбін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від 2319,46 грн
в 9 аптеках
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Вінорельбін-Віста
Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від 2971,98 грн
в 6 аптеках
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Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Велбімеда
Велбімеда
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Вінорельбін-Віста
Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 1 мл №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Велбімеда
Велбімеда
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Навірел
Навірел
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
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