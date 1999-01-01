Київ
КОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07C A

Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07CКОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07C AКомбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
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Інфанрикс Гекса
Інфанрикс Гекса
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц одноразовий 0.5 мл з двома голками, + порошок ліофілізований у флаконі №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1093,20 грн
в 211 аптеці
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Інфанрикс Іпв
Інфанрикс Іпв
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1186,56 грн
в 147 аптеках
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Тетраксим®
Тетраксим®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від 744,80 грн
в 112 аптеках
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Інфанрикс Іпв Хіб
Інфанрикс Іпв Хіб
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з двома голками, + порошок ліофілізований у флаконі №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1473,60 грн
в 103 аптеках
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Пентаксим®
Пентаксим®
Порошок флакон та суспензія для приготування розчину д/ін. у шприці 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від 990,90 грн
в 80 аптеках
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Гексаксим®
Гексаксим®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з двома голками №1
Санофі Пастер
від 1407,80 грн
в 35 аптеках
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Бустрикс Поліо
Бустрикс Поліо
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1070,60 грн
в 16 аптеках інших міст
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Пентаксим®
Пентаксим®
Порошок флакон та суспензія для приготування розчину д/ін. у шприці 0.5 мл з 2 голками №1
Санофі Пастер
від 1165,80 грн
в 4 аптеках інших міст
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