Київ
ВАКЦИНИ
J07C
КОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07C
КОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07C A
Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
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Інфанрикс Гекса
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц одноразовий 0.5 мл з двома голками, + порошок ліофілізований у флаконі №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1093,20
грн
в 211 аптеці
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Інфанрикс Іпв
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1186,56
грн
в 147 аптеках
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Тетраксим®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від
744,80
грн
в 112 аптеках
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Інфанрикс Іпв Хіб
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з двома голками, + порошок ліофілізований у флаконі №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1473,60
грн
в 103 аптеках
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Пентаксим®
Порошок флакон та суспензія для приготування розчину д/ін. у шприці 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від
990,90
грн
в 80 аптеках
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Гексаксим®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з двома голками №1
Санофі Пастер
від
1407,80
грн
в 35 аптеках
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Бустрикс Поліо
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1070,60
грн
в 16 аптеках інших міст
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Пентаксим®
Порошок флакон та суспензія для приготування розчину д/ін. у шприці 0.5 мл з 2 голками №1
Санофі Пастер
від
1165,80
грн
в 4 аптеках інших міст
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Форма випуску
пор.
сусп. д/ін.
Дозування
1 доза
Пакування
фл.
фл.+сусп. д/п ін р-ну шприц 0.5 мл
шприц 0.5 мл
шприц однораз. 0.5 мл
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Sanofi Pasteur
Санофі Пастер
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