Київ
Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
J07C A09
Дифтерія-Haemophilus influenzae B- кашлюк-поліомиєліт-правець-гепатит В
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07C
КОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07C A
Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
J07C A09
Дифтерія-Haemophilus influenzae B- кашлюк-поліомиєліт-правець-гепатит В
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Інфанрикс Гекса
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц одноразовий 0.5 мл з двома голками, + порошок ліофілізований у флаконі №1
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від
1093,20
грн
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Гексаксим®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з двома голками №1
Санофі Пастер
від
1407,80
грн
в 35 аптеках
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Пакування
шприц 0.5 мл
шприц однораз. 0.5 мл
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Санофі Пастер
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