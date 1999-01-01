Київ
Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
J07C A09

Дифтерія-Haemophilus influenzae B- кашлюк-поліомиєліт-правець-гепатит В

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07CКОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07C AКомбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
J07C A09Дифтерія-Haemophilus influenzae B- кашлюк-поліомиєліт-правець-гепатит В
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