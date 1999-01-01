Київ
Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
J07C A02
Дифтерійно-кашлюково-поліомієлітно-правцева вакцина
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07C
КОМБІНОВАНІ БАКТЕРІАЛЬНІ ТА ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07C A
Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
J07C A02
Дифтерійно-кашлюково-поліомієлітно-правцева вакцина
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Інфанрикс Іпв
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1186,56
грн
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Тетраксим®
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Санофі Пастер
від
744,80
грн
в 112 аптеках
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Бустрикс Поліо
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1070,60
грн
в 16 аптеках інших міст
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Дозування
1 доза
Пакування
шприц 0.5 мл
шприц однораз. 0.5 мл
Виробник
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Sanofi Pasteur
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