Київ
Пневмококові вакцини
J07A L52

Пневмококовий очищений полісахаридний антиген і Haemophilus influenzae, кон'югована

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A LПневмококові вакцини
J07A L52Пневмококовий очищений полісахаридний антиген і Haemophilus influenzae, кон'югована
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1416,00 грн
в 54 аптеках
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1488,10 грн
в 41 аптеці
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Синфлорикс
Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Немає в наявності
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