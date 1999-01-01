Київ
Пневмококові вакцини
J07A L52
Пневмококовий очищений полісахаридний антиген і Haemophilus influenzae, кон'югована
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07A
БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A L
Пневмококові вакцини
J07A L52
Пневмококовий очищений полісахаридний антиген і Haemophilus influenzae, кон'югована
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Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1416,00
грн
в 54 аптеках
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Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1488,10
грн
в 41 аптеці
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Синфлорикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з 2-ма голками №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
Немає в наявності
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Пакування
фл. монодоз. 0.5 мл
шприц 0.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
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