Київ
Пневмококові вакцини
J07A L02

Пневмококковий очищений кон'югований полісахаридний антиген

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A LПневмококові вакцини
J07A L02Пневмококковий очищений кон'югований полісахаридний антиген
Сортування: По популярності
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 2387,41 грн
в 219 аптеках
Знайти в аптеках
Превенар
Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Превенар
Превенар
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл з голкою №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране