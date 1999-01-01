Київ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A K

Інші протитуберкульозні препарати

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A KІнші протитуберкульозні препарати
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Етамбутол
Етамбутол
Таблетки 400 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 92,05 грн
в 318 аптеках
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Піразинамід
Піразинамід
Таблетки 500 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 63,70 грн
в 27 аптеках
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Піразинамід-Дарниця
Піразинамід-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 72,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Макрозид 500
Макрозид 500
Таблетки 500 мг №100
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Макрозид 500
Макрозид 500
Таблетки 500 мг №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Пайзина
Пайзина
Таблетки 500 мг №100
Люпін
Немає в наявності
Пайзина
Пайзина
Таблетки 500 мг №1000
Люпін
Немає в наявності
Піра 500
Піра 500
Таблетки 500 мг №10
ОллМед Інтернешнл
Немає в наявності
Піра 500
Піра 500
Таблетки 500 мг №100
ОллМед Інтернешнл
Немає в наявності
Етамбутол
Етамбутол
Таблетки 400 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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