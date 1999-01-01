Київ
Інші протитуберкульозні препарати
J04A K01
Піразинамід
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A K
Інші протитуберкульозні препарати
J04A K01
Піразинамід
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Піразинамід
Таблетки 500 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
63,70
грн
в 27 аптеках
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Піразинамід-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
72,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Макрозид 500
Таблетки 500 мг №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Макрозид 500
Таблетки 500 мг №100
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Пайзина
Таблетки 500 мг №100
Люпін
Немає в наявності
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Пайзина
Таблетки 500 мг №1000
Люпін
Немає в наявності
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Піра 500
Таблетки 500 мг №10
ОллМед Інтернешнл
Немає в наявності
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Піра 500
Таблетки 500 мг №100
ОллМед Інтернешнл
Немає в наявності
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Пакування
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
50
100
1000
Виробник
AllMed International
Lupin
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Дарница
Дарниця ФФ
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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