Київ
Інші протитуберкульозні препарати
J04A K02

Етамбутол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04AПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A KІнші протитуберкульозні препарати
J04A K02Етамбутол
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Етамбутол
Етамбутол
Таблетки 400 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 92,05 грн
в 318 аптеках
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Етамбутол
Етамбутол
Таблетки 400 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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