Київ
Інші протитуберкульозні препарати
J04A K02
Етамбутол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04A K
Інші протитуберкульозні препарати
J04A K02
Етамбутол
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Етамбутол
Таблетки 400 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
92,05
грн
в 318 аптеках
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Етамбутол
Таблетки 400 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
табл.
Дозування
100 мг/1мл
400 мг
Пакування
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
фл. 10 мл
фл. 20 мл
Кількість штук в упаковці
1
50
1000
Виробник
Дарниця ФФ
Медичний центр М.Т.К.
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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