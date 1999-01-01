Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04

ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J04ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
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Рифампіцин
Рифампіцин
Капсули 150 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 51,95 грн
в 739 аптеках
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Ізоніазид-Дарниця
Ізоніазид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 70,09 грн
в 512 аптеках
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Етамбутол
Етамбутол
Таблетки 400 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 92,05 грн
в 318 аптеках
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Ізоніазид
Ізоніазид
Таблетки 200 мг блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 24,60 грн
в 163 аптеках
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Піразинамід
Піразинамід
Таблетки 500 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 63,70 грн
в 27 аптеках
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Піразинамід-Дарниця
Піразинамід-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 72,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Інбутол®
Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №672
Люпін
Немає в наявності
Пайзина
Пайзина
Таблетки 500 мг №1000
Люпін
Немає в наявності
Бітуб®
Бітуб®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Ізоніазид-Дарниця
Ізоніазид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Акурит-4
Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №672
Люпін
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Інбутол®
Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Капоцин
Капоцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Макрозид 500
Макрозид 500
Таблетки 500 мг №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Макрозид 500
Макрозид 500
Таблетки 500 мг №100
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Пайзина
Пайзина
Таблетки 500 мг №100
Люпін
Немає в наявності
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