Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J04
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА МІКОБАКТЕРІЇ
J04A
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
J04B
ПРОТИЛЕПРОЗНІ ЗАСОБИ
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Рифампіцин
Капсули 150 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
51,95
грн
в 739 аптеках
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Ізоніазид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
70,09
грн
в 512 аптеках
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Етамбутол
Таблетки 400 мг блістер в пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
92,05
грн
в 318 аптеках
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Ізоніазид
Таблетки 200 мг блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
24,60
грн
в 163 аптеках
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Піразинамід
Таблетки 500 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
63,70
грн
в 27 аптеках
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Піразинамід-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
72,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 мг/Етамбутолу гідрохлорид 275 мг
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №672
Люпін
Немає в наявності
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Пайзина
Таблетки 500 мг №1000
Люпін
Немає в наявності
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Бітуб®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Ізоніазид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Акурит-4
Таблетки, вкриті оболонкою №672
Люпін
Немає в наявності
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Інбутол®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 10 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Інбутол®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/1мл флакон 20 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Капоцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Макрозид 500
Таблетки 500 мг №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Макрозид 500
Таблетки 500 мг №100
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Пайзина
Таблетки 500 мг №100
Люпін
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
гран. кишково-розч.
капс.
конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
сироп
табл.
табл. в/о
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Дозування
1 г
30 мг/мл
80 г/100 г
100 мг/1мл
100 мг/5 мл
100 мг/мл
150 мг
200 мг
300 мг
400 мг
500 мг
600 мг/1 г
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Пакування
амп. 5 мл
банка
блістер
блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакетик 100 г
пляшка 400 мл
саше 9.2 г
саше 100 г
фл.
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
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Кількість штук в упаковці
1
10
20
28
30
50
90
100
672
1000
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Виробник
AllMed International
Lupin
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Scan Biotech
Дарница
Дарниця ФФ
Медичний центр М.Т.К.
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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