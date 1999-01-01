Київ
Глікопептидні антибіотики
J01X A01

Ванкоміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X AГлікопептидні антибіотики
J01X A01Ванкоміцин
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Ванкоміцин-Фармекс
Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
від 271,00 грн
в 384 аптеках
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Ванкоміцин-Фармекс
Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
від 149,04 грн
в 347 аптеках
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Ванкоміцин Ромфарм
Ванкоміцин Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від 237,98 грн
в 292 аптеках
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Ванкобацид
Ванкобацид
Порошок для розчину для інфузій 1000 мг флакон у картонній коробці №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3253,80 грн
в 283 аптеках
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Ванкоміцин
Ванкоміцин
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
від 409,30 грн
в 283 аптеках
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Ванкобацид
Ванкобацид
Порошок для розчину для інфузій 500 мг флакон у картонній коробці №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2302,30 грн
в 283 аптеках
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Ванкоміцин-Віста
Ванкоміцин-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 20 мл №1
від 242,14 грн
в 14 аптеках
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Ванкоміцин
Ванкоміцин
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
від 147,20 грн
в 1 аптеці
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Ванкоміцин-Віста
Ванкоміцин-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 221,50 грн
в 1 аптеці
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Ванстаф
Ванстаф
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Ванкоміцин-Вокате
Ванкоміцин-Вокате
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон у коробці №10
Немає в наявності
Ванкоміцин
Ванкоміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №50
Белітрейд
Немає в наявності
Едицин®
Едицин®
Ліофілізат для розчину для інфузій 0,5 г флакон №1
Sandoz
Немає в наявності
Едицин®
Едицин®
Ліофілізат для розчину для інфузій 1 г флакон №1
Sandoz
Немає в наявності
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