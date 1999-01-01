Київ
Глікопептидні антибіотики
J01X A01
Ванкоміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X A
Глікопептидні антибіотики
J01X A01
Ванкоміцин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
від
271,00
грн
в 384 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
від
149,04
грн
в 347 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкоміцин Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від
237,98
грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкобацид
Порошок для розчину для інфузій 1000 мг флакон у картонній коробці №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3253,80
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкоміцин
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
від
409,30
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкобацид
Порошок для розчину для інфузій 500 мг флакон у картонній коробці №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2302,30
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкоміцин-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 20 мл №1
від
242,14
грн
в 14 аптеках
Знайти в аптеках
Ванкоміцин
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
від
147,20
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Ванкоміцин-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
221,50
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Ванстаф
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ванкоміцин-Вокате
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон у коробці №10
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ванкоміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №50
Белітрейд
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Едицин®
Ліофілізат для розчину для інфузій 0,5 г флакон №1
Sandoz
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Едицин®
Ліофілізат для розчину для інфузій 1 г флакон №1
Sandoz
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
Дозування
0.5 г
1 г
500 мг
1000 мг
Пакування
фл.
фл. 10 мл
фл. 20 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
50
Виробник
Alvogen IPCO
Mistral Capital Management
Sandoz
Vocate
Ауробіндо Фарма
Белітрейд
Вокате
Дженофарм
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Ромфарм Компані
Тева Украина
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню